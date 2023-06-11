У межах обміну полоненими в Україну повернулися 95 осіб

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про повернення з російського полону в рамках процедури обміну 95 українців.

"Обмін полоненими. Повертаємо додому 95 наших людей. У списку воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них 93 рядових і сержантів та двоє офіцерів", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Як зазначив Єрмак, "до своїх родин їдуть, зокрема, полонені з Маріуполя, ЧАЕС, острова Зміїний, з-під Бахмута, а також захисники "Азовсталі". Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на "Азовсталь".

"Багато наших перебували в полоні пораненими", - уточнив керівник Офісу президента.

"Продовжуємо виконувати завдання президента України Володимира Зеленського "повернути всіх". Я вдячний нашій команді, Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу 24/7. Вона триватиме до того дня, коли в Україну повернеться останній полонений українець", - підсумував Єрмак.

Як уточнюється в телеграм-каналі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, серед звільнених із полону 51 представник ЗСУ (зокрема 15 тероборонців), 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків. "Усі звільнені цього разу - чоловіки. Серед них двоє офіцерів, решта - рядовий і сержантський склад", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, обмін став можливим завдяки складним переговорам, які проводить Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зокрема, вдалося повернути захисників, які перебували в полоні у ПВК "Вагнер" і підрозділу "Ахмат", - наводяться подробиці обміну в повідомленні Коордштабу.

Як повідомляється, 27 зі звільнених захисників захищали донецький напрямок (із них п'ятеро з-під міста Бахмут). Є захисники харківського, запорізького, херсонського, луганського та сумського напрямків. Серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи". "Тобто, Україна повертає також тих Захисників і Захисниць, які офіційно не були підтверджені ворогом як полонені", - наголосили в Коордштабі.

"З неволі серед інших повернувся військовий музикант 36 бригади, морпіх. Семеро звільнених військовослужбовців брали участь у "вертолітній" місії ГУР до окупованого Маріуполя. Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням захворювань. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців".