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08:00 12.06.2023

У столиці придатними визнані 65% укриттів, ще 21% можуть стати такими після облаштування, - результати перевірки 100% укриттів

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У столиці придатними визнані 65% укриттів, ще 21% можуть стати такими після облаштування, - результати перевірки 100% укриттів

У Києві придатними до використання визнані 65% укриттів. Ще 21% можуть бути такими за умови належного облаштування. Такими є остаточні результати 10-денної перевірки всіх столичних укриттів комісією у складі представників ДСНС, поліції, міських та районних служб, повідомляє сайт КМДА.

Комісія перевірила всі 4655 укриттів, які є в Києві. Придатними є 3041 об’єкт, тобто 65%. Ще 973 (21%) можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Не відповідають технічним умовам приміщень, де можуть бути укриття, 641 об’єкт (14%), йдеться у повідомленні.

"65% укриттів визначені придатними до використання, при цьому 15% – взагалі без жодних зауважень. Ці укриття мають необхідне обладнання і устаткування – від примусової вентиляції і санвузлів до засобів пожежогасіння і надання першої медичної допомоги. Наголошую, всі 65%, або 3041 укриття кияни можуть використовувати під час повітряної тривоги, і будь-які маніпуляції та викривлені факти з цього приводу лише дезорієнтують людей. Така важлива під час воєнного стану інформація для населення повинна доноситись об’єктивно, а не бути інструментом політичного впливу. Бо деякі урядовці маніпулюють цифрами, заявляючи про нібито лише 15% придатних укриттів", - повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

З тих об’єктів, що визнані непридатними або придатними за умови облаштування, 851 (53%) відносяться до сфери управління райадміністрацій, 575 об’єктів (35%) – до приватної форми власності, 170 об’єктів (11%) – до державної сфери управління, 18 об’єктів (1%) – до сфери управління КМДА, підкреслив Пантелєєв.

Він також зазначив, що в ході інспекцій фіксували оперативність відкриття укриттів. Так, вільний доступ забезпечений до 2048 приміщень (67%), доступ забезпечується протягом 5 хвилин у 993 приміщеннях (32,7%), виявлені зачиненими 28 (0,3%).

"Для міста ці дані є підставою для роботи і покращення стану укриттів. І ми запускаємо два важливих проєкти, що суттєво покращать ситуацію з системою цивільного захисту у столиці: оснащення близько 3 тисяч укриттів і сховищ автоматизованою системою відкриття, щоб доступ до них під час повітряної тривоги був гарантованим. А також плануємо  придбати як додаткові близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання" –  зазначив заступник голови КМДА.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що 8 червня на сесії Київради було ухвалено рішення про можливість вилучення приміщень з укриттями у приватних власників в разі недопуску мешканців або через їх неналежний стан.

Крім того, Київрада звернулися до парламенту щодо законодавчого запровадження кримінальної відповідальності власників приватних приміщень за недопуск людей до укриття під час повітряної тривоги.

Теги: #кмда #укриття #пантелєєв

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