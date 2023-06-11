Зеленська і Трюдо відвідали Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна"

Перша леді України Олена Зеленська та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели зустріч у Києві, а також відвідали Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна", повідомляє пресслужба глави української держави.

"Олена Зеленська та Джастін Трюдо відвідали Центр психічного здоров'я та реабілітації ветеранів "Лісова поляна". У 2019 році він уперше в Україні розпочав роботу з лікування розладів, пов'язаних із бойовим стресом, наслідками черепно-мозкових травм (...) поєднуючи її з найкращими практиками фізичної реабілітації. Заклад має додаткову спеціалізацію: психологічна робота з людьми, які пережили полон і тортури, робота з наслідками насильства в контексті воєнних злочинів", - ідеться в повідомленні, опублікованому в неділю.

"Я хотіла б започаткувати проект міжнародного медичного партнерства між "Лісовою поляною" та канадським центром, що спеціалізується на роботі з ветеранами, які страждають на ПТСР (посттравматичний стресовий розлад - ІФ-У)", - зазначила перша леді, звертаючись до Трюдо.

Вона також сказала, що потенційний варіант для такої співпраці є: Інститут "Атлас" для ветеранів та родин на базі Королівського центру психічного здоров'я Оттави, оскільки він має потужну наукову експертизу в питаннях ПТСР, але Трюдо може запропонувати інший заклад.

"Фахівці підготували детальний опис напрямів співпраці", - повідомила Зеленська.

Також перша леді наголосила на важливості одночасного подолання як фізичних, так і ментальних наслідків війни для українців, що стане запорукою відновлення України.

Темі ментального здоров'я буде присвячено третій Саміт перших леді та джентльменів, що відбудеться цього літа в столиці за ініціативи Олени Зеленської.

"Я вже надіслала відповідне запрошення на саміт пані Грегуар-Трюдо (перша леді Канади - ІФ-У). Знаю, що вона займається тематикою ментального здоров'я. Це важлива тема, тому що розв'язана Росією війна вплинула на ментальний стан не тільки українців, а й людей з усього світу", - наголосила Зеленська.

Під час зустрічі дружина президента висловила вдячність Трюдо за підтримку України, зокрема за тимчасовий прихисток для понад 200 тисяч українців і гуманітарну допомогу, зокрема кошти на постачання понад 1250 генераторів, підтримку київської енергосистеми, допомогу з розмінуванням.

У 2022 році уряд Канади оголосив про виділення 320 млн канадських доларів на гуманітарну допомогу Україні, яка спрямовується через міжнародні організації.