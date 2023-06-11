Після реставрації в Онуфріївській вежі Києво-Печерської лаври створять музей або центр вивчення історії Івана Мазепи

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що після реставрації в Онуфріївській вежі Києво-Печерської лаври створять музей або центр вивчення історії Івана Мазепи.

"У нас є хороші новини від ЮНЕСКО - вони будуть вкладати кошти в те, щоб зробити проєктну документацію на реставрацію і консервацію Мазепинської церкви. Таким чином там знову відновиться життя", - сказав Ткаченко в ефірі національного телемарафону в неділю.

Міністр також зазначив, що, ймовірно, ЮНЕСКО профінансує і саму реставрацію храму.

"Крім того, у нас у планах в Онуфріївській вежі, яка розміщена на території Лаври, завершити реставраційні роботи і зробити там музей або центр вивчення історії Мазепи", - заявив Ткаченко.

Як повідомлялося, 11 червня у Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври відбулося богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму, зокрема вперше відбувся молебень за упокій Івана Мазепи.