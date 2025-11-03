Посла РФ в Італії викликали до МЗС після заяв представниці російського відомства про обвал вежі в Римі - ЗМІ

Посол Росії в Італії Олексій Парамонов був викликаний у понеділок до Міністерства закордонних справ Італії для висловлення незадоволення після коментарів речниці МЗС Росії Марії Захарової щодо обвалу частини вежі Торре деї Конті в Римі, повідомляє агентство ANSA.

Як зазначається, Захарова пов’язала аварію з підтримкою Римом України, заявивши, що "До тих пір, поки італійський уряд буде продовжувати витрачати гроші платників податків, Італія, починаючи з її економіки і закінчуючи її вежами, буде повністю розвалена", інформують джерела агентства.

Джерело: https://www.ansa.it/english/news/politics/2025/11/03/italian-foreign-ministry-summons-russian-ambassador_70c22652-88f2-429b-a6b8-5eaf93bed0b1.html