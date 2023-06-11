Події

13:40 11.06.2023

У Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 5 осіб, 35 вважаються безвісти зниклими, серед них 7 дітей - МВС

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У Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 5 осіб, 35 вважаються безвісти зниклими, серед них 7 дітей - МВС

Станом на 13.00 неділі в Херсонській області внаслідок підриву Каховської ГЕС загинули 5 осіб, 35 вважаються зниклими безвісти, з них 7 - діти, повідомляє Штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС російськими терористами з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

"На Херсонщині фактично підтоплено 46 населених пунктів, з них: 32 (3821 будинок) - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2718 осіб, з яких 190 дітей. Загинуло 5 осіб. 35 осіб вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей", - ідеться в повідомленні.

У Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт. Було евакуйовано 982 людини, серед яких 167 дітей, 1 людина загинула.

У Дніпропетровській області відсутнє водопостачання у майже 162 тис. абонентів у 34 населених пунктах. Також триває підвезення питної та технічної води.

"Разом із місцевою владою шукаємо можливості повернення стабільного водопостачання громадянам. Штаб із ліквідації наслідків підриву російськими терористами Каховської ГЕС працює", - зазначив Клименко.

Теги: #жертви #підрив #каховська_гес

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