У Київській області через негоду без світла повністю або частково залишаються 36 населених пунктів

У Київській області через негоду станом на 12:00 неділі без світла залишаються 17 знеструмлених повністю населених пунктів і 19 - частково, повідомляє Київська обласна військова адміністрація (ОВА) з посиланням на інформацію ДТЕК Київські регіональні електромережі.

"Пошкоджено 14 ліній електропередачі 6-10 кВ та 261 трансформаторну підстанцію", - зазначається в телеграм-каналі ОВА.

Найбільше відключень у Броварському та Бучанському районах.

Водночас світло вже повернули понад 45 тисячам родин. Аварійні бригади продовжують відновлювати електропостачання після вчорашньої негоди.

"Погодні умови залишаються складними: короткочасний дощ, гроза, пориви вітру до 15-20 м/с", - зазначається в повідомленні.