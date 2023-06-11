Українські військові повідомили про звільнення Благодатного в Донецькій області

68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша повідомила про звільнення смт Благодатне в Донецькій області.

На відео, розміщеному в соцмережі Фейсбук у неділю, видно, як бійці встановлюють прапор України на адміністративній будівлі селища.

"Славні воїни 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з сусідніми підрозділами Сил оборони України звільнили населений пункт Благодатне. Загарбники опирались до останнього, але не витримали натиску нестримних росомах!" - наголошується в повідомленні.

"У ході операції вдалося взяти в полон російських військових. Отримана від них інформація допоможе в подальшій деокупації української землі", - повідомили бійці.