Події

11:43 11.06.2023

Через сильні зливи підтоплено громади в Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини, евакуйовано майже 60 осіб

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Через сильні зливи підтоплено громади в Дрогобицькому та Стрийському районах Львівщини, евакуйовано майже 60 осіб

Через зливи та розлив гірських річок постраждали Дрогобицький і Стрийський райони Львівщини, внаслідок чого розмито дороги, затоплено приблизно 100 будинків, евакуйовано 60 осіб, зокрема 44 дитини, повідомляє голова обласної військової адміністрації Максим Козицький станом на ранок неділі.

Дрогобицький район: у Східниці сталося розтікання річки Східничанка. Рівень води піднявся на 1,5 м. По всій протяжності річки розмито береги.

Затоплено: 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, пошкоджено 5 місцевих мостів.

Із 16 домогосподарств відкачували воду.

Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили. 2/3 населеного пункту наразі без електропостачання.

Підрозділи ДСНС врятували 45 людей (з них 8 дітей).

Через пошкодження мосту в с. Новий Кропивник та двох мостів у с. Перепростиня відсутній під'їзд до 16 населених пунктів. Об'їзд можливий.

Очільник Львівської ОДА інформує про ситуацію і в Стрийському районі, який також постраждав від негоди.

"У населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, у найбільш небезпечному місці рух перекрили. Об'їзд забезпечено. Із заповідника Тустань, де проходив чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 осіб. Серед них - 44 дитини. Частина з них вирушили додому за допомогою залізниці, інших тимчасово поселили в місцевому народному домі", - повідомив Козицький.

Він зазначив, що опади тривають, але вони зменшилися. Вода зійшла самопливом.

Жертв і постраждалих немає. Рятувальні роботи тривають.

Теги: #підтоплення #злива #львівська_область

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