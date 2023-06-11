Руйнування Каховського водосховища, ймовірно, порушило основне джерело прісної води в Криму - британська розвідка

Руйнування російськими окупантами 6 червня Каховського водосховища, імовірно, серйозно порушило Північно-Кримський канал (ПКК), який є основним джерелом прісної води в тимчасово окупованій АР Крим, ідеться у зведенні, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"ПКК забирає воду з Каховського водосховища через водозабір, розташований вище, ніж ложе водосховища. До 09 червня 2023 року рівень води у водосховищі, ймовірно, впав нижче рівня водозабору, і вода незабаром перестане надходити до Криму", - йдеться в повідомленні, опублікованому в неділю.

Також наголошується, що це знизить доступність прісної води в південній частині Херсонської області та північному Криму.

Британська розвідка припускає, що влада країни-агресора, ймовірно, "задовольнить нагальні потреби населення у воді за допомогою водосховищ, нормування води, буріння нових свердловин і доставки бутильованої води з Росії".

Водночас, населення на окупованій частині, а також на українському боці затопленого Дніпра стикається із санітарною кризою, обмеженим доступом до безпечної води та підвищеним ризиком захворювань, які передаються через воду.