П'ятеро людей дістали поранення внаслідок понад 40 обстрілів Херсонської області, є влучення в житлові квартали

За минулу добу внаслідок понад 40 обстрілів у Херсонській області було поранено п'ятьох людей, зафіксовано влучання в житлові квартали, інформував в оперативному зведенні голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 41 обстріл, випустивши 247 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області", - зазначив він у повідомленні.

За даними ОВА, через російську агресію 5 осіб дістали поранення.