Події

08:31 11.06.2023

П'ятеро людей дістали поранення внаслідок понад 40 обстрілів Херсонської області, є влучення в житлові квартали

1 хв читати
П'ятеро людей дістали поранення внаслідок понад 40 обстрілів Херсонської області, є влучення в житлові квартали

За минулу добу внаслідок понад 40 обстрілів у Херсонській області було поранено п'ятьох людей, зафіксовано влучання в житлові квартали, інформував в оперативному зведенні голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 41 обстріл, випустивши 247 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 32 снаряди. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області", - зазначив він у повідомленні.

За даними ОВА, через російську агресію 5 осіб дістали поранення.

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 11.06.2023
Унаслідок обстрілів вісім мешканців Донецької області дістали поранення

Унаслідок обстрілів вісім мешканців Донецької області дістали поранення

01:16 11.06.2023
Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

Середній рівень підтоплення на Херсонщині знизився на 27 см, площа затоплених територій зменшилася майже вдвічі - ОВА

00:30 11.06.2023
Окупанти протягом дня обстрілювали прикордонні населені пункти Сумщини - ОК "Північ"

Окупанти протягом дня обстрілювали прикордонні населені пункти Сумщини - ОК "Північ"

19:45 10.06.2023
У підтоплених районах Херсона рівень води знизився більш ніж на метр, проте місцевих жителів просять евакуюватися

У підтоплених районах Херсона рівень води знизився більш ніж на метр, проте місцевих жителів просять евакуюватися

15:40 10.06.2023
Окупанти обстріляли прикордонні села Сеньківка та Харківка в Чернігівській та Сумській областях - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли прикордонні села Сеньківка та Харківка в Чернігівській та Сумській областях - ОК "Північ"

14:36 10.06.2023
Відкрито справу за фактом загибелі людей унаслідок атаки дронами та ракетами по Одеській області - Офіс генпрокурора

Відкрито справу за фактом загибелі людей унаслідок атаки дронами та ракетами по Одеській області - Офіс генпрокурора

12:34 10.06.2023
Тимчасово припинив подачу газу об'єкт газовидобутку, що зазнав нічної повітряної атаки РФ, - Міненерго

Тимчасово припинив подачу газу об'єкт газовидобутку, що зазнав нічної повітряної атаки РФ, - Міненерго

11:58 10.06.2023
Окупанти знову обстріляли Херсон, поранено 2 волонтерів

Окупанти знову обстріляли Херсон, поранено 2 волонтерів

11:56 10.06.2023
Унаслідок ворожої атаки дронами в Одеській області постраждали 36 осіб, серед них троє дітей - ОВА

Унаслідок ворожої атаки дронами в Одеській області постраждали 36 осіб, серед них троє дітей - ОВА

11:54 10.06.2023
Харківська область уночі зазнала масованої атаки ворожих дронів, 1 мирний житель загинув, 1 поранений

Харківська область уночі зазнала масованої атаки ворожих дронів, 1 мирний житель загинув, 1 поранений

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України ліквідували 980 окупантів, 37 БПЛА, 33 од. автотехніки, 24 бронемашини, 19 артилерійських систем, 17 танків і 7 крилатих ракет противника

Українська авіація 16 разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано 2 пункти управління, 4 БПЛА противника

У Луганській і Донецькій областях тривають важкі бої, за добу - 35 бойових зіткнень

Серед російських мобілізованих почастішали випадки саботажу, дезертирів відправляють на "м'ясні штурми"

Трюдо: Ми всі хочемо миру на українських умовах

ОСТАННЄ

ЗС України ліквідували 980 окупантів, 37 БПЛА, 33 од. автотехніки, 24 бронемашини, 19 артилерійських систем, 17 танків і 7 крилатих ракет противника

Через негоду близько 30 населених пунктів Сумської області залишилися без електрики

Після руйнування дамби Каховської ГЕС гуманітарна ситуація в Україні значно погіршилася, близько 700 тис. осіб потребують питної води

Десятки стаціонарних і понад 10 мобільних пунктів доставки води працюють у Дніпропетровській області

Українські війська вели наступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту і досягли тактичних успіхів

Росіяни вивели в Чорне море ракетоносій "Калібрів", споряджений вісьмома ракетами

Українська авіація 16 разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано 2 пункти управління, 4 БПЛА противника

У Луганській і Донецькій областях тривають важкі бої, за добу - 35 бойових зіткнень

Серед російських мобілізованих почастішали випадки саботажу, дезертирів відправляють на "м'ясні штурми"

11 червня: Яке сьогодні свято

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА