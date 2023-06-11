Українські війська вели наступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту і досягли тактичних успіхів

10 червня українські сили вели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту, повідомляють у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські джерела повідомляли про активність українців у Луганській області в районі Білогорівки. Офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий зазначив, що українські війська просунулися на 1400 м на невстановлених ділянках Бахмутського фронту, а російські блогери повідомили про наступ українських військ на північний захід і північний схід від Бахмута", - йдеться в аналітичному зведенні.

Крім того, пише ISW, міністерство оборони Росії (МО) та інші російські джерела стверджували, що українські війська проводили локальні атаки біля кордону Донецької та Запорізької областей, зокрема, у Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 червня, додатково вказують на те, що українські сили в західній частині Запорізької області домоглися локальних успіхів під час контратак на південний захід і південний схід від Оріхова.

Однак російські блогери продовжують стверджувати, що російські сили в цьому районі успішно захищаються від спроб українського наступу відповідно до розумної тактичної оборонної доктрини. Зокрема, як заявляють російські блогери, оборонні операції на півдні України спираються на три основні компоненти: раннє виявлення і знищення українських штурмових формувань, масоване застосування протитанкових засобів і мінування територій поблизу російських оборонних позицій. При цьому стверджують, що мінні поля мають подвійний ефект: українська бронетехніка спочатку пошкоджується під час спроби прориву мінного поля, а потім знову під час відступу з району.

ISW раніше оцінив, що російські війська відреагували на початок українських контрнаступальних операцій у західній частині Запорізької області згідно зі встановленою російською доктриною, яка вимагає, щоб перший ешелон військ відбивав або сповільнював атакувальні сили за допомогою мінних полів, укріплень і опорних пунктів, а другий ешелон сил контратакував у разі будь-якого прориву противника. Російські повідомлення про українські атаки на півдні України останніми днями говорять про те, що українські сили здійснюють обмежені прориви і тимчасово займають нові позиції, перш ніж російські сили пізніше відбивають або витісняють українські сили з цих позицій.

Ця тактична модель вказує на те, що російські сили, ймовірно, ведуть доктринально обґрунтовані оборонні операції на півдні України, хоча, як раніше повідомляв ISW, частини, що обороняються, 58-ї САА, імовірно, є одними з найефективніших російських підрозділів, розгорнутих наразі в Україні.