Події

07:17 11.06.2023

Українська авіація 16 разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано 2 пункти управління, 4 БПЛА противника

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Українська авіація 16 разів атакувала скупчення сил противника, ліквідовано 2 пункти управління, 4 БПЛА противника

Авіація Сил оборони за добу 16 разів атакувала скупчення сил противника і двічі - зенітно-ракетні комплекси, ліквідовано 2 пункти управління, 4 БПЛА, повідомляється у зведенні, опублікованому Генштабом Збройних сил України в неділю вранці.

"Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та 2 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили 4 ворожі розвідувальні БпЛА різних типів", - зазначається в повідомленні.

За даними Генштабу, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби вразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції та ще 4 важливі об'єкти противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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