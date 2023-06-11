11 червня в Одесі оголошено днем жалоби в пам'ять про загиблих унаслідок повітряної атаки на місто

11 червня в Одесі оголошено днем жалоби у зв'язку із загибеллю людей унаслідок ворожої атаки ракетами і безпілотниками в ніч на 10 червня, повідомляють на сайті міської ради.

"З метою вшанування пам'яті загиблих в умовах повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, у зв'язку з трагедією, що сталася в ніч з 09 на 10 червня 2023 року внаслідок ворожої атаки на Одесу та призвела до загибелі людей, 11 червня оголошено днем жалоби", - йдеться на сайті.

Як повідомлялося, протягом ночі 10 червня 2023 року збройні сили РФ здійснили повітряну атаку ракетами та безпілотними літальними апаратами по Одесі та населених пунктах області. Попередньо, внаслідок обстрілу спального району Одеси троє людей загинули і 25 дістали множинні поранення, серед яких 2 дітей - 5 і 17 років, їх госпіталізовано до лікарні. Суттєвих руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі, що припарковані поруч із будинками.

"Через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря в Білгород-Дністровському районі постраждали 6 осіб, серед яких також 2 дітей - 5 і 12 років. Зруйновано 7 приватних будинків і 15 пошкоджено", - розповіли в Офісі генпрокурора.

