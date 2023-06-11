Події

02:13 11.06.2023

Окупанти протягом дня обстрілювали прикордонні населені пункти Сумщини - ОК "Північ"

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Окупанти протягом дня обстрілювали прикордонні населені пункти Сумщини - ОК "Північ"

Росіяни протягом дня обстрілювали прикордонні населені пункти Сумської області, зокрема, під вогнем опинилися Соснівка, Чуйківка, Нововасилівка, Середина-Буда, повідомляють у зведенні Оперативного командування "Північ" у суботу станом на 22.00.
"З 14:55 до 15:16 зафіксовано 6 парафій, імовірно міномет 120 мм, у районі н.п. Соснівка.
З 15:40 до 15:45 зафіксовано 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм, у районі н.п. Чуйківка. З 18:30 до 19:00 зафіксовано 3 приходи, імовірно ствольна артилерія, в районі н.п. Нововасилівка.
З 21:10 до 21:30 зафіксовано 16 парафій, імовірно 82 мм міномет, у районі н.п. Середина-Буда", - йдеться в Телеграм-каналі ОК "Північ".
Інформація щодо втрат серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.
 

Теги: #обстріли #сумська_область #ок_північ

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