Окупанти протягом дня обстрілювали прикордонні населені пункти Сумщини - ОК "Північ"

Росіяни протягом дня обстрілювали прикордонні населені пункти Сумської області, зокрема, під вогнем опинилися Соснівка, Чуйківка, Нововасилівка, Середина-Буда, повідомляють у зведенні Оперативного командування "Північ" у суботу станом на 22.00.

"З 14:55 до 15:16 зафіксовано 6 парафій, імовірно міномет 120 мм, у районі н.п. Соснівка.

З 15:40 до 15:45 зафіксовано 4 приходи, ймовірно міномет 120 мм, у районі н.п. Чуйківка. З 18:30 до 19:00 зафіксовано 3 приходи, імовірно ствольна артилерія, в районі н.п. Нововасилівка.

З 21:10 до 21:30 зафіксовано 16 парафій, імовірно 82 мм міномет, у районі н.п. Середина-Буда", - йдеться в Телеграм-каналі ОК "Північ".

Інформація щодо втрат серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури уточнюється.

