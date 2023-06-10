Події

21:36 10.06.2023

У Львівській області внаслідок проливного дощу частково підтоплено село Східниця, врятовано 20 осіб

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У Львівській області внаслідок проливного дощу частково підтоплено село Східниця, пошкоджено 5 мостів і 100 житлових будинків, повідомляє пресслужба головного управління ДСНС у Львівській області.

"Близько 18:30 сьогодні, 10 червня, внаслідок проходження сильних опадів, вийшла з берегів річка Східничанка та сталося часткове підтоплення села Східниця Дрогобицького району. Станом на 20:30 врятовано 20 осіб, зокрема 5 дітей", - зазначено в повідомленні.

Також унаслідок підтоплення пошкоджено 5 мостів і 100 приватних будинків. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Рятувальні роботи тривають.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, сьогодні ввечері та вночі у Львівській області прогнозують грози та шквали, пориви вітру до 20 м/с.

 

 

 

Теги: #повінь #львівська

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