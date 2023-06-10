Міноборони України інформуватиме про просування ЗСУ лише після їх закріплення на позиціях

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр звернулася до громадян щодо пріоритетів інформаційної політики відомства на даному етапі бойових дій.

"Що для нас зараз найголовніше? Перемога!

Поки наші бійці воюють, дайте собі відповідь на такі питання:

- чи готовий я заради допомоги нашим військам дізнатись про звільнення того чи іншого населеного пункту не в момент фізичного заходу туди наших, а після їхнього там закріплення?

- чи готовий я заради перемоги пережити інформаційні атаки ворога з різними провокаційними вкидами щодо ведення бойових дій і не чекати що ЗС України почнуть на кожне відео і пост виправдовуватись?" - написала Маляр у своєму телеграм-каналі.