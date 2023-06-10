Із підтоплених територій евакуйовано 2 678 людей, 29 вважаються безвісти зниклими

Упродовж дня з місць підтоплення вдалося евакуювати 80 осіб, загалом врятували - 2678 осіб, водночас 29 вважаються безвісти зниклими, інформував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"На цей момент ми врятували 2678 людей. Намагаємося проводити евакуаційні заходи, навіть незважаючи на те, що ворог постійно обстрілює місця евакуації, наших рятувальників, поліцейських та волонтерів. Але ми сьогодні близько 80 людей врятували", - повідомив він.

За даними МВС України, наразі зниклими безвісти вважаються 29 осіб.

Крім того, Клименко зазначив, що в зоні катастрофи на правому березі не було жодного випадку мародерства.

Також міністр наголосив, що відомство постійно контактує з волонтерами, які ведуть рятувальні роботи в підтоплених районах.

"Усі волонтери, які працюють на території Херсона, обліковані... Ми повинні чітко розуміти, скільки в нас є плавзасобів. Ми чітко маємо розуміти, якими силами і засобами можемо оперувати кожної години, кожної хвилини", - зазначив він.