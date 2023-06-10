Події

19:28 10.06.2023

У Запорізькій області в результаті обстрілів одна людина поранена, двоє загинули

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Унаслідок ударів по прифронтових населених пунктах у Запорізькій області двоє людей загинули, одна поранена, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"В Оріхові рашисти влучили в приватний будинок, на подвір'ї якого загинула сімейна пара - 58-річний чоловік і 54-річна жінка", - написав Малашко в телеграм-каналі.

Крім того, у Преображенці мінно-вибухових травм зазнав 77-річний чоловік, якого оперативно доправили до медзакладу.

 

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #запорізька

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