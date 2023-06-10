Події

19:11 10.06.2023

У Харківській області в результаті повторного обстрілу під час гасіння пожежі загинув рятувальник

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У Харківській області в результаті повторного обстрілу під час гасіння пожежі загинув рятувальник

У Харківській області під час гасіння пожежі стався повторний обстріл, унаслідок чого один рятувальник загинув, його колегу госпіталізували з численними пораненнями.

"Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині. Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років. Повторний обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега - пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

 

 

Теги: #область #загибель #харківська_область #рятувальник

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