У Харківській області в результаті повторного обстрілу під час гасіння пожежі загинув рятувальник

У Харківській області під час гасіння пожежі стався повторний обстріл, унаслідок чого один рятувальник загинув, його колегу госпіталізували з численними пораненнями.

"Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця на Харківщині. Пожежному-рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років. Повторний обстріл обірвав життя молодої сміливої людини. Його колега - пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.