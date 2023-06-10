СБУ ліквідувала вісім нових каналів переправлення "ухилянтів" за кордон

Служба безпеки України викрила 8 нових схем нелегальних каналів переправлення громадян призовного віку за кордон України і затримала 15 організаторів.

"Вони обіцяли своїм клієнтам вивезти їх за межі нашої держави на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких "послуг" ділки оцінювали по-різному. Максимальна сума становила $12 тис.", - повідомляє пресслужба СБУ.

Так, у Києві було повідомлено про підозру адвокату, який пропонував фіктивні документи з приводу непридатності до військової служби за станом здоров'я, зокрема через оформлення "групи інвалідності".

Ще один канал нелегальної міграції в столиці заблоковано співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. До його функціонування причетні щонайменше 10 осіб. Зловмисники пропонували потенційним призовникам виїхати за межі України під виглядом волонтерів. Для цього ділки зареєстрували благодійну організацію, яку використовували для реалізації "схеми". Співробітники СБУ затримали одну з організаторів оборудки під час отримання 10 тис. євро за пакет фіктивних документів для виїзду в Європейський Союз.

В Івано-Франківській області затримано двох місцевих жителів, один з яких мав російський паспорт. Вони допомагали військовозобов'язаним нелегально потрапити до однієї з країн Євросоюзу через віддалені стежки Карпат. Для цього зловмисники підвозили "ухилянтів" за кілька кілометрів до лінії кордону, а потім їх супроводжували пішки заздалегідь підготовленим маршрутом у горах.

У Львівській області ліквідовано ще два канали незаконної міграції. До організації першого причетний керівник групи одного з місцевих добровольчих формувань територіальної громади. За даними слідства, він продавав фіктивні меддовідки про непридатність до військової служби.

Іншу схему налагодили двоє мешканців обласного центру, які за гроші "влаштовували" своїх клієнтів водіями міжнародних рейсів і навіть оформлювали для них водійські посвідчення.

У Закарпатській області співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ блокували ще три схеми втечі "ухилянтів". До організації першої причетні 5 жителів регіону. Серед них - дві представниці місцевого благодійного фонду. Зловмисники спеціалізувалися на виготовленні фальшивих документів для виїзду за кордон під виглядом волонтерів.

Ще два канали нелегальної міграції організували 6 місцевих жителів. Вони допомагали своїм клієнтам перейти кордон через так звану "зеленку".

За всіма виявленими фактами тривають розслідування за ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).