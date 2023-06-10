Молдова доправить Україні допомогу для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС

Молдова надасть Україні допомогу на суму 4,2 млн леїв (близько 220 тис. євро) для ліквідації екологічних і гуманітарних наслідків підриву дамби Каховської ГЕС. Відповідне розпорядження Національної комісії з надзвичайних ситуацій оприлюднено на сайті уряду Молдови.

До пакета допомоги увійдуть водонасосні станції, надувні човни, продукти харчування та обладнання, необхідні для полегшення наслідків повені.

Зазначається, що обладнання буде надано з резервів Генерального інспекторату надзвичайних ситуацій та Агентства матеріальних резервів.