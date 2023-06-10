Події

15:40 10.06.2023

Окупанти обстріляли прикордонні села Сеньківка та Харківка в Чернігівській та Сумській областях - ОК "Північ"

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Окупанти обстріляли прикордонні села Сеньківка та Харківка в Чернігівській та Сумській областях - ОК "Північ"

Російські окупанти обстріляли вранці село Сеньківка Чернігівського району Чернігівської області, а близько опівдня - село Харківка Шосткинського району Сумської області, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у Facebook.

"З 09:35 до 09:50 зафіксовано 6 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Сеньківка... З 11:55 до 12:05 зафіксовано 3 приходи, попередньо міномет 120 мм, в районі н.п. Харківка", - ідеться в повідомленні.

В обох випадках про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сеньківка розташована за 2 км від місця сходження кордонів України, Білорусі та РФ, Харківка безпосередньо прилягає до держкордону з РФ.

 

Теги: #обстріли #ок_північ

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