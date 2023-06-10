Відкрито справу за фактом загибелі людей унаслідок атаки дронами та ракетами по Одеській області - Офіс генпрокурора

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України) за процесуального керівництва Одеської обласної та Білгород-Дністровської окружної прокуратур у зв'язку з атакою безпілотними літальними апаратами й ракетами в Одеській області, що призвело до загибелі людей, повідомляється в телеграм-каналі Офісу генерального прокурора України в суботу.

"Протягом ночі 10 червня 2023 року збройні сили РФ здійснили повітряну атаку ракетами та безпілотними літальними апаратами по Одесі та населених пунктах області. Попередньо, внаслідок обстрілу спального району Одеси троє людей загинули та 25 дістали множинних поранень, серед яких 2 дітей - 5 та 17 років, їх госпіталізовано до лікарні. Суттєвих руйнувань зазнали 3 багатоповерхівки, школа, дитячий садок та автомобілі, що припарковані поруч із будинками", - йдеться в повідомленні.

"Через атаку по селищу на узбережжі Чорного моря в Білгород-Дністровському районі постраждали 6 осіб, серед яких також 2 дітей - 5 і 12 років. Зруйновано 7 приватних будинків і 15 пошкоджено", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Під час огляду місць подій виявлено уламки дронів і ракет, тип яких встановлюється. Наслідки обстрілів документують.