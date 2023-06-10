Камишін: Комісія завершила перевірку укриттів у Києві, лише до 15% немає зауважень

Комісія з перевірки укриттів у Києві завершила свою роботу, за результатами якої відзначила недоступність 35% із них, повідомив міністр із питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

"Результати невтішні. Щодо доступності. Вільно доступними виявилися менше половини укриттів, тільки 44%. Ще 21% доступні протягом 5 хв - зазвичай це чергові, які відкривають укриття за тривогою", - написав Камишін у телеграм-каналі у суботу вранці.

Як наголошується в повідомленні, 1614 із 4655 перевірених укриттів (35% із них) виявилися взагалі недоступними для громадян та/або абсолютно непридатними до використання.

"За станом. Тільки 15% придатні без суттєвих зауважень. Ще 50% технічно придатні, але їх треба приводити в порядок. На вихідних комісія працюватиме над зведенням даних і підготовкою звіту", - додав Камишін.

Джерело: https://t.me/zalizni_zminy/1351