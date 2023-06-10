Події

11:56 10.06.2023

Унаслідок ворожої атаки дронами в Одеській області постраждали 36 осіб, серед них троє дітей - ОВА

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Унаслідок ворожої атаки дронами в Одеській області постраждали 36 осіб, серед них троє дітей - ОВА

Унаслідок ворожої атаки дронами "Shahed-136/131" в Одеській області постраждали 36 осіб, серед них троє дітей, повідомляє пресслужба ОВА.

"Уламки одного з дронів влучили у квартиру 9-типоверхівки, внаслідок чого виникла пожежа. Є жертви серед цивільного населення - троє загиблих, ще 26 постраждали, з них 3 дітей. Усім надано медичну допомогу, троє залишаються у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

В ОВА повідомили, що агресор також уночі атакував Білгород-Дністровський район. Вибуховою хвилею було пошкоджено житлові будинки, там постраждали 10 осіб.

На місці події працюють усі відповідні служби.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська атакували "шахедами" Одеську область у ніч на суботу, що призвело до загибелі трьох осіб, поранені ще понад десять осіб, повідомляє Оперативне командування "Південь".

Джерело: https://t.me/odeskaODA/1731

Теги: #одеська_область #обстріли #дрони

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