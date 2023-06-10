Події

11:02 10.06.2023

У Херсонській області евакуювали вже майже 2,6 тис. осіб, на правому березі залишаються підтопленими понад 3,7 тис будинків - ДСНС

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У Херсонській області евакуювали вже майже 2,6 тис. осіб, на правому березі залишаються підтопленими понад 3,7 тис будинків - ДСНС

Із підтоплених територій Херсонської області станом на 09:00 суботи евакуйовано 2 тис. 588 осіб, повідомляють на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Врятовано 615 осіб (із них 30 дітей). Надано психологічну допомогу 298 особам. Розгорнуто роботу 9 евакуаційних пунктів. Із початку робіт до Служби порятунку надійшло 972 звернення від громадян", - ідеться в повідомленні.

За попередніми даними, наразі залишаються підтопленими 35 населених пунктів і 3 тис. 763 будинки на правому березі р. Дніпро.

Теги: #евакуація #дснс #херсонська_область #каховська_гес

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