Події

08:50 10.06.2023

Окупанти за добу випустили 201 снаряд по Херсонській області

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Окупанти за добу випустили 201 снаряд по Херсонській області

Російські окупанти за добу випустили 201 снаряд по Херсонській області, є поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 41 обстріл, випустивши 201 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.

По Херсону ворог випустив 25 снарядів.

За словами Прокудіна, окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу в Бериславському районі.

"Через російську агресію 4 людини (з них - 1 дитина) дістали поранення", - наголосив очільник ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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