Окупанти за добу випустили 201 снаряд по Херсонській області
Російські окупанти за добу випустили 201 снаряд по Херсонській області, є поранені, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
"За минулу добу противник здійснив - 41 обстріл, випустивши 201 снаряд із мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, БПЛА та авіації", - написав він у телеграм-каналі.
По Херсону ворог випустив 25 снарядів.
За словами Прокудіна, окупанти влучили в житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу в Бериславському районі.
"Через російську агресію 4 людини (з них - 1 дитина) дістали поранення", - наголосив очільник ОВА.