Події

07:23 10.06.2023

В оновленій воєнній доктрині акцент буде зроблено на підвищенні вогневої потужності Сил оборони

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В оновленій воєнній доктрині акцент буде зроблено на підвищенні вогневої потужності Сил оборони

В оновленому плані розвитку національної оборони Естонії до 2031 року основна увага буде приділена підвищенню вогневої потужності збройних сил, заявив міністр оборони республіки Ханно Певкур.

"Досвід України ясно показує, що для зміцнення обороноздатності Естонії нам потрібно більше боєприпасів, більше вогневої міці і краща протиповітряна оборона", - цитує в п'ятницю Певкура пресслужба Міноборони Естонії.

За його словами, ухваленню оновленого плану сприяло рішення влади довести витрати на національну оборону до 3% ВВП.

Так, якщо нині чинний план розвитку Сил оборони разом із додатковими рішеннями уряду республіки на 2022 рік передбачав придбання боєприпасів на 1,3 млрд євро, то тепер резерв буде збільшено на 1 млрд євро.

Більшу увагу буде приділено і підвищенню артилерійських та розвідувальних можливостей збройних сил. Передбачається створення нових військових частин - мобільний артилерійський і розвідувальний дивізіони.

"Минулого року було ухвалено цілу низку винятково важливих рішень щодо швидкого розвитку обороноздатності, на що уряд виділив 1,2 млрд євро. Вони стосуються, наприклад, ППО малої та середньої дальності, протитанкової оборони, вогню із закритих позицій", - сказав Певкур.

Зазначається, що в планах стоїть переведення 2-ї стрілецької бригади на бронетехніку, на озброєння надійдуть протикорабельні ракети і морські міни, буде створено підрозділ реактивних систем залпового вогню, в обох бригадах Сил оборони створять розвідувальні батальйони, сформують додатковий підрозділ ППО середньої дальності.

 

 

Теги: #оборона #естонія #доктрина

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