Події

00:56 10.06.2023

У Новій Каховці вода почала спадати, а у Корсунці під водою місцевий цвинтар

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У Новій Каховці вода почала спадати, а у Корсунці під водою місцевий цвинтар

Станом на четверту добу після катастрофи на Каховській ГЕС почався спад води у Новій Каховці, проте у с. Корсунка під водою залишається місцевий цвинтар, повідомив голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін.

"Добігає кінця четверта доба найбільшої техногенної катастрофи у світі. У Каховському районі вода також йде на спад. У звільнених Козацькому, Веселом, а також тимчасово окупованій Новій Каховці рівень води знизився на півтора метри. Серйозною залишається ситуація в тимчасово окупованій Корсунці, під водою місцевий цвинтар", - сказав Прокудін у відеозверненні в телеграм-каналі у п'ятницю ввечері.

За його словами, також розмито цвинтарі у селах Ольгівка та Відрада-Кам'янка. Залишається критичною ситуація на тимчасово окупованому лівобережжі.

А на правому березі, наголосив глава ОВА, затоплено 35 населених пунктів.

"У воді 3763 будинки, але вода потроху відступає. Вранці середній показник рівня води досягав 5,38 м, надвечір знизився майже до 5 м. у Херсоні вода відійшла до позначки 5,8 м, що на 60 см нижче максимального рівня", - сказав він.

Крім того, у Голопристанській громаді на 80% затоплено Голу Пристань, Велику Кордашинку, Малу Кордашинку. Повністю пішли під воду Кардашинка та Хани. У Старій Збурівці 60% затоплено.

"Загалом затоплено понад 3100 будинків у цьому районі", - зазначив він.

Прокудін повідомив, що в Каховському водосховищі до вечора рівень води впав до 11,33 м, що на 37 см нижче від мертвого обсягу. Водосховище втрачає по 6 см води за годину. А тим часом у нар. Інгулець рівень води досяг позначки 6,29 м, а інтенсивність підйому знизилася і найближчим часом приріст води має зупинитися.

За словами глави ОВА, російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область під час евакуації мешканців до безпечних регіонів.

"Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину. Протягом дня ворог обстрілював громади, обстрілював місця евакуації. Через обстріл Тягинки поранення отримав чоловік. Його доставили до медустанови у тяжкому стані", - сказав голова ОВА.

Також він повідомив, що до вечора п'ятниці ворог вкотре обстріляв житлові будинки Корабельного району в Херсоні, внаслідок чого сталися пожежі, одержала контузію 16-річна дівчина.

Загалом у безпечні місця евакуювали 2588 людей, повідомив Прокудін. 

Теги: #україна #херсонська_область

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