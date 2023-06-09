ДІЯРУ розпорядилася перевести в "холодний" зупин останній енергоблок ЗАЕС, який ще залишався в стані "гарячого" зупину

Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) своїм розпорядженням обмежила експлуатацію енергоблока №5 Запорізької АЕС, яка перебуває в окупації РФ, станом "холодний зупин".

Відповідне рішення ДІЯРУ ухвалила 8 червня, йдеться на її сторінці у фейсбуці у п'ятницю. Раніше відповідно до розпоряджень Держатомрегулювання від 18 серпня 2022 р. і від 10 лютого 2023 р. станом "холодний зупин" було обмежено експлуатацію всіх інших енергоблоків №№ 1, 2, 3, 4, 6.

"НАЕК "Енергоатом" видано розпорядження Держатомрегулювання про обмеження експлуатації енергоблока № 5 ЗАЕ, як об'єкта державного нагляду, станом реакторної установки "холодний зупин", - зазначається в ньому.

Як пояснили в ДІЯРУ, розпорядження видано у зв'язку з неможливістю усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки, зокрема, вимог до систем аварійного охолодження ядерного палива та відведення тепла.

Під час ухвалення розпорядження, інспекція врахувала, зокрема, інформацію ПрАТ "Укргідроенерго" щодо спрацювання Каховського водосховища внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, а також продовження періодичних обстрілів окупантами промислового майданчика ЗАЕС та прилеглих територій, внаслідок чого пошкоджень зазнають повітряні лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України.

Крім того, ДІЯРУ наголосила на припиненні з 17 травня 2023 року передавання даних Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) ЗАЕС, що виконує функцію раннього сповіщення, та деградацію системи аварійного реагування на майданчику ЗАЕС і поза його межами в умовах тимчасової окупації РФ ЗАЕС, частини Запорізької та Херсонської областей.

"В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів необхідно негайно приступити до переведення енергоблока №5 ЗАЕС у стан "холодний зупин", поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження", - ідеться в розпорядженні.

У ДІЯРУ зазначили, що обмеження експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

Як повідомлялося, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін після підриву Каховської ГЕС допустив переведення в холодний стан останнього з шести енергоблоків окупованої ЗАЕС, який перебував у стані гарячого зупину, через падіння рівня води в Каховському водосховищі.

За його словами, після цього "він фактично не буде споживати цю воду, якої зараз достатньо для ЗАЕС у ставку-охолоджувачі".

"Якщо блоки працюють, то без додаткових джерел живлення ставка в такому режимі станція може працювати 1-1,5 місяця. Після цього потрібно перевести блоки в холодний зупин, і за такої умови води буде достатньо тривалий час, це можуть бути роки", - пояснив очільник "Енергоатому".

За даними глави "Укргідроенерго" Ігоря Сироти, 8 червня рівень води в Каховському водосховищі перетнув так звану "мертву" точку 12,7 м, нижче за яку неможливий водозабір у населені пункти і для Запорізької АЕС, який станом на вечір становив 12,5 м.

На вечір п'ятниці рівень становив 11,33 м, впавши з моменту підриву на 5,1 м.