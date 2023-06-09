Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед обваленням греблі - ЗМІ

Американські супутники-шпигуни зафіксували вибух на Каховській гідроелектростанції в Херсонській області незадовго до її обвалення, повідомляє New York Times у п'ятницю з посиланням на високопоставленого чиновника з адміністрації президента США Джозефа Байдена.

"Чиновник сказав, що супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, виявили теплову сигнатуру, яка відповідає сильному вибуху незадовго до обвалення греблі", - йдеться в повідомленні.

Аналітики американської розвідки підозрюють, що за руйнуванням греблі гідроелектростанції стоїть РФ, сказав виданню високопоставлений представник адміністрації на умовах анонімності, але зазначив, що в американських спецслужб досі немає вагомих доказів того, хто несе відповідальність за вибух.

"Інженери та експерти з боєприпасів заявили, що навмисний вибух усередині Каховської греблі, яка контролюється Росією, найімовірніше, став причиною її обвалення у вівторок. Вони додали, що руйнування конструкції або атака зовні греблі були можливими, але менш правдоподібними поясненнями. Представник адміністрації не відкинув можливості того, що попереднє пошкодження греблі або підвищення тиску води могли сприяти обваленню, але американські офіційні особи вважають, що вибух, чи то навмисний, чи то випадковий, був найімовірнішим спусковим гачком", - пише видання.