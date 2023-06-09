Події

17:31 09.06.2023

Рівень води в Каховському водосховищі до вечора знизився ще на 0,4 м - "Укргідроенерго"

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Рівень води в Каховському водосховищі до вечора знизився ще на 0,4 м - "Укргідроенерго"

Станом на 16:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,33 м, повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" (УГЕ) у своєму телеграм-каналі.

Отже, порівняно з даними на 8 ранку, коли він становив 11,74 м, рівень водосховища знизився на 0,4 м, а, зважаючи на дані УГЕ, з ранку 6 червня, коли було підірвано Каховську ГЕС, рівень води впав загалом уже на 5,1 м.

За даними компанії, на ранок 6 червня рівень водосховища становив 16,4 м.

Згідно з повідомленням компанії, гідроелектростанції працюють зі зниженою потужністю, щоб знизити наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС.

Як повідомлялося із посиланням на главу компанії Ігоря Сироту, 8 червня рівень води в Каховському водосховищі перетнув так звану "мертву" точку 12,7 м, нижче за яку неможливий водозабір у населені пункти і для Запорізької АЕС, станом на вечір він становив 12,5 м.

За словами Сироти, найімовірніше, падіння води зупиниться на рівні приблизно 3 м.

Як він пояснив учора, якщо зараз водосховище спадає на метр на добу, то його спрацювання триватиме ще 7-8 днів.

Теги: #рівень_води #каховське_водосховище

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