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12:23 14.06.2023

Каховське водосховище вже втратило 70% води - "Укргідроенерго"

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Каховське водосховище вже втратило 70% води - "Укргідроенерго"

Каховське водосховище вже втратило, за попередніми підрахунками, майже 70% води, повідомило ПрАТ "Укргідроенерго" в середу.

"У зв’язку з різким зниженням рівня води у нижньому б’єфі Дніпровської ГЕС гідроагрегати станції працюють з обмеженням", - прокоментували в компанії.

За інформацією ПрАТ, у створі поста Херсон наразі триває стабільний спад води інтенсивністю 2-5 см за годину.

"За добу рівень води знизився на 0,58 м. І станом на 10:00 14 червня становить - 2,38 м. Загальний спад від максимального рівня (10,74 м над нулем поста на 3:00 годину 8 червня) складає 3,30 м", - зазначили гідроенергетики.

У свою чергу, за даними Укргідрометцентру, рівні води на Каховському водосховищі зазначаються нижче за критичні відмітки роботи водозаборів населених пунктів Запорізького району Запорізької області, Нікопольського та Криворізького районів Дніпропетровської області, Бериславського та Каховського районів Херсонської області.

Протягом доби нижче Каховської ГЕС триватиме спад рівнів на 1-10 см за годину з утриманням затоплень.

Теги: #вода #втрати #каховське_водосховище

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