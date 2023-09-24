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09:03 24.09.2023

Енергоатом: Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний

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Енергоатом: Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС - стабільний

Незважаючи на підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається стабільною і контрольованою, йдеться в повідомленні НАЕК "Енергоатом", опублікованому в телеграм-каналі компанії.

"Станом на 08:00 24 вересня фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі. Наразі він становить 15,89 м. Рівень води в "гарячому" каналі Запорізької ТЕС, звідки за необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, – 16,92 м. У "холодному" каналі ЗаТЕС рівень води сягає відмітки 10,62 м.", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що останнім часом рівень води в обох каналах майже не падає, а показники вже не залежать від Каховського водосховища, знищеного росіянами.

Також в "Енергоатомі" нагадують, що енергоблоки ЗАЕС не працюють із вересня 2022 року, тож відтоді активного додаткового випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

 

 

 

Теги: #ситуація #рівень_води #заес

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