Події

14:41 25.06.2023

За добу рівень води в Херсоні знизився на 4 см, р.Дніпро повернулася в межі русла - Мінприроди

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За добу рівень води в Херсоні знизився на 4 см, р.Дніпро повернулася в межі русла - Мінприроди

Станом на неділю річка Дніпро в м. Херсон повернулася в межі русла, рівень води становить 0,33 м за балтійською системою, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"За добу рівень знизився на 4 см, сумарний спад від часу підриву Каховської ГЕС - 5,35 м", - зазначається в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" середній рівень води становить близько 30 см. Крім цього, триває обміління акваторії в національному парку "Великий Луг". Під загрозою осушення перебуває водно-болотне угіддя "Сім маяків". Архіпелаг "Великі та Малі Кучугури" осушений повністю.

Рівень води в нацпарку "Кам'янська Січ" орієнтовно знизився більше ніж на 13 м.

 

Теги: #херсон #дніпро #рівень_води

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