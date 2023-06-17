Події

11:40 17.06.2023

У районі Херсона триває зниження рівня води, підтопленими залишаються 28 населених пунктів - МВС

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У районі Херсона триває зниження рівня води, підтопленими залишаються 28 населених пунктів - МВС

У Херсонській області зафіксовано поступове зниження рівня води, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"На р. Дніпро у створі поста "Херсон" спостерігається поступове зниження рівня води і перебуває на рівні 1,09 м", - зазначається в повідомленні у Facebook.

Зазначається, що підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1 тис. 509 будинків) на правому березі Дніпра і 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Рятувальники евакуювали до трьох тисяч херсонців. Розгорнуто роботу 14 евакуаційних пунктів.

Розпочато роботи з відкачування води. Загалом відкачано понад 22 тис. тонн води з 88 будинків і підвалів (від початку робіт відкачано понад 59 тис. тонн із 245 будинків і підвалів), залучено 68 мотопомп.

Теги: #рівень_води #херсонська_область

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