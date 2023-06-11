За добу рівень води в Каховському водосховищі знизився більше ніж на метр - Укргідроенерго

Станом на 08:00 неділі рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 9,35 м, загалом за добу рівень води знизився більше ніж на метр, повідомляється на сайті ПрАТ "Укргідроенерго".

"Водночас рівень води в Дніпрі на позначці Херсон становить 4,18 метра. За добу показник знизився на 0,54 м", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що з моменту підриву окупантами Каховського водосховища рівень води знизився більше ніж на 7 метрів.

Згідно з показаннями "Укргідроенерго" середній показник відтоку становить 4-5 сантиметрів на годину.

"Це пов'язується зі зменшенням напору (тиску) водосховища. Однак ситуація важко прогнозована і потребує подальшого контролю", - зазначається в повідомленні.

Також на ділянках Дніпра, які живлять водою Північно-Кримський канал, з'явилися сліди обміління після того, як російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

Фахівці ведуть роботу над оптимальними варіантами балансування енергосистеми і також над тим, щоб у людей була вода.