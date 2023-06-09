ТЕС "ДТЕК", які споживають воду з Каховського водосховища, працюють у стабільному режимі - топменеджер

Дві діючі теплоелектростанції "ДТЕК", що живляться водою з Каховського водосховища, працюють у стабільному режимі, повідомив виконавчий директор компанії Дмитро Сахарук.

"Три з шести наших станцій беруть воду з Каховського водосховища. Наразі ситуація контрольована. Одна станція не працює - це Запорізька ТЕС, яка розташована поруч із ЗАЕС. Тому питань взагалі немає. Питання, як забезпечити її водою, будуть у майбутньому, після деокупації. Дві інші поки що мають воду і працюють у стабільному режимі", - сказав Сахарук в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в п'ятницю.

При цьому він наголосив, що головне завдання "ДТЕК" наразі - максимально забезпечити роботу всіх шести станцій, які перебувають на підконтрольній Україні території, для того, щоб покрити зменшення генерації ГЕС.

Як повідомлялося, днем раніше виконавчий директор "ДТЕК" Дмитро Сахарук зазначив, що, щоб уникнути відключень споживачів, зниження потужності гідроелектростанцій, пов'язане з необхідністю зменшити обсяг води, що скидається в найнижче в Дніпровському каскаді Каховське водосховище, компенсуватиметься збільшенням потужності теплової генерації.

НЕК "Укренерго" і ПрАТ "Укргідроенерго" заявили, що ГЕС знижують потужність виробництва для обмеження надходження води в Каховське водосховище, щоб, зокрема, знизити затоплення.

"ДТЕК" управляє шістьма ТЕС, що розташовані на підконтрольній Україні території: Криворізькою, Курахівською, Придніпровською, Бурштинською, Добротвірською і Ладижинською. Луганська і Запорізька ТЕС окуповані з 2014 і 2022 року відповідно.