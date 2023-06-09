Події

15:16 09.06.2023

У с. Новогреднєве підтоплені будинки, триває евакуація - Херсонська ОВА

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У с. Новогреднєве підтоплені будинки, триває евакуація - Херсонська ОВА

Станом на п'ятницю, 9 червня, складна ситуація склалася в селі Новогреднєве Калинівської громади Херсонської області, повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА).

"Підтоплені будинки. Немає електропостачання. Усі працюють, щоб надати необхідну допомогу тим, хто опинився в біді. Триває евакуація людей, а також порятунок тварин", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Жителів району закликають об'єктивно оцінити ситуацію і не відмовлятися від евакуації.

 

Теги: #евакуація #херсонщина

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