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13:55 09.06.2023

Застосування ворогом ракети Х-55, носія тактичного ядерного заряду, може свідчити про економію запасу високоточної далекобійної зброї - Ігнат

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Застосування ворогом ракети Х-55, носія тактичного ядерного заряду, може свідчити про економію запасу високоточної далекобійної зброї - Ігнат

У ніч проти п'ятниці противник атакував Україну ракетами Х-101 та Х-55, які є носіями тактичного ядерного заряду, це може свідчити про економію запасу високоточної далекобійної зброї, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Крім Х-101, з'явилася назва Х-55. Це ракета, яка призначена як носій тактичного ядерного заряду, але їх часто противник використовує для того, щоб збільшити кількість ракет. Не використовувати Х-101, а додати Х-55, фактично хибну ціль, для того, щоб по ній теж відпрацьовували ППО. Це вже не вперше противник застосовує", - сказав Ігнат в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

За словами речника, така тактика РФ може бути ознакою того, що ворог, можливо, заощаджує свій запас високоточної далекобійної зброї, а також хоче, щоб на ці ракети українська ППО витратила зенітні керовані ракети.

Ігнат зазначив, що під час нічної атаки росіяни спрямували і дрони-камікадзе, і розвідувальні безпілотники, і ракети, "які літали фактично колами".

"Вони запрограмовані так, що фактично кола намотувати можуть довкола міст", - пояснили у ПС ЗСУ.

Мета таких дій РФ - посіяти паніку і розосередити увагу ППО, виявити слабкі місця, додав речник.

"Ракетами теж хочуть ввести нас в оману, коли їх запускають в одному напрямку, потім вони змінюють напрямок, потім повертаються. Фактично намотують кола, за маршрутом проходження, де можливо, вони, зрозуміло, знищуються", - зазначив Ігнат.

Як повідомлялося, Повітряні сили України в ніч із четверга на п'ятницю під час повітряної атаки РФ на територію України ліквідували 10 ударних дронів із 16 запущених і чотири ракети із шести запущених.

Теги: #пс_зсу #ігнат

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