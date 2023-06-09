У Києво-Печерській лаврі вперше помоляться за упокій Івана Мазепи - Мінкультури

У Всіхсвятській церкві Києво-Печерської лаври 11 червня відбудеться богослужіння з нагоди 325-річчя освячення храму, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Цього дня вперше в історії Києво-Печерської лаври буде відправлено панахиду за її меценатом і ктитором - гетьманом Іваном Мазепою, якого за небажання коритися Московії ще за життя піддала анафемі російська імперська церква", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що ця подія стане початком відродження в українській лаврі традиції вшанування видатних постатей національної історії та культури.

Крім того, у рамках заходу за ініціативи Мінкультури та за підтримки Офісу ЮНЕСКО в Україні буде оголошено про старт реставраційних робіт у церкві Всіх святих, а також презентовано новий проєкт - Музейний центр "Гетьман Іван Мазепа та його доба".