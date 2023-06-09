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12:56 09.06.2023

Рух вантажних автомобілів через ПП "Ягодин-Дорогуськ" заблоковано - ДПСУ

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Рух вантажних автомобілів через ПП "Ягодин-Дорогуськ" заблоковано - ДПСУ

Рух вантажних автомобілів через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" заблоковано, ймовірно, до 01:00 13 червня, повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Сьогодні польські фермери розпочали страйк перед пунктом пропуску "Дорогуськ – Ягодин" з боку Польщі. У зв’язку з цим польською стороною оформлення вантажних автомобілів, які слідують з України, тимчасово здійснюватися не буде", - йдеться в повідомленні ДПСУ на сайті в п'ятницю.

Як уточнюється, на виїзд із Польщі (в'їзд до України) пропускатимуть тільки транспорт із гуманітарним вантажем. Пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичайному порядку.

"Попередньо акція триватиме до 01:00 13 червня", - йдеться в повідомленні.

"Просимо водіїв вантажних транспортних засобів врахувати цю інформацію під час планування поїздок через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ", - зазначає пресслужба ДПСУ.

 

Теги: #вантажівки #держприкордонслужба

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