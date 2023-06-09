У Херсонській області дві людини загинули і 17 поранені в результаті обстрілу окупантів

За минулу добу четверга війська РФ обстріляли Херсонську область 44 рази, випустивши 188 снарядів, внаслідок чого загинули два місцеві жителі, 17 людей поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 44 обстріли, випустивши 188 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 25 снарядів", - написав він у п'ятницю вранці.

У повідомленні зазначається, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію загинули 2 людини, 17 отримали поранення", - повідомив Прокудін.