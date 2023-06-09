Події

08:44 09.06.2023

Кулеба і Блінкен обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу і саміт НАТО

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Кулеба і Блінкен обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу і саміт НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили наслідки підриву Каховської ГЕС, військову допомогу та очікування від майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

"Я поговорив з Ентоні Блінкеном. США допомагають нам у подоланні створеної Росією катастрофи на Каховській ГЕС. Ми також приділили особливу увагу військовій допомозі. США продовжать зусилля з постачання більшої кількості зброї та боєприпасів. Ми також обговорили очікувані підсумки саміту НАТО у Вільнюсі", - написав Кулеба у твіттері.

 

Теги: #сша #допомога

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