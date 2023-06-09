Знищено десять ударних дронів, чотири крилаті ракети та чотири розвідувальних БПЛА

Повітряні сили України в ніч із четверга на п'ятницю під час повітряної атаки РФ на територію України ліквідували 10 ударних дронів із 16 запущених, і 4 ракети із 6 запущених.

"У ніч на 9 червня 2023 року в період з 22.00 до 04.00 російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" і крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55 по військових об'єктах і об'єктах критичної інфраструктури. Пуски "шахедів" здійснювалися з південного напрямку, крилатих ракет - з району Каспійського моря, з чотирьох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс", - йдеться у зведенні в п'ятницю вранці.

"Упродовж атаки запущено до 16 ударних БПЛА і 6 крилатих ракет повітряного базування", - зазначили у відомстві.

Повідомляється, що силами ППО Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Захід" і "Південь", у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України, знищено 4 крилаті ракети Х-101/Х-55, 10 ударних дронів Shahed-136/131, Ланцет і чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10, Supercam.

Крім того, близько 20.00 години 8 червня противник завдав ударів із Чорного моря двома ракетами "Калібр" по одному з цивільних об'єктів Черкащини.

"Авіацією Повітряних Сил ЗС України за минулу та поточну добу завдано до 20 вогневих авіаударів по засобах ППО, логістиці, військовій техніці та позиціях окупаційних військ", - підсумували у ПС ЗСУ.