Події

07:45 09.06.2023

У результаті атаки окупантів у Звягелі загинула людина, шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено

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У результаті атаки окупантів у Звягелі загинула людина, шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено

Унаслідок нічної атаки росіян у м. Звягель Житомирської області загинув один місцевий житель, є поранені, зруйновано шість будинків, десятки пошкоджено, повідомив голова міста Микола Боровець.

"Унаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, відбулося влучання в житловий масив приватного сектору нашої громади", - сказано в повідомленні міської ради.

"Як повідомив міський голова Микола Боровець, за попередньою інформацією шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено. На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається вся необхідна допомога. На місці працює керівництво громади, екстрені служби. Інформація уточнюватиметься", - доповнили у відомстві, посилаючись на міського голову.

 

 

 

Теги: #жертви #житомирська_область #обстріли

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