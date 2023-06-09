У результаті атаки окупантів у Звягелі загинула людина, шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено

Унаслідок нічної атаки росіян у м. Звягель Житомирської області загинув один місцевий житель, є поранені, зруйновано шість будинків, десятки пошкоджено, повідомив голова міста Микола Боровець.

"Унаслідок чергової ракетної атаки ворога, вночі 9 червня, відбулося влучання в житловий масив приватного сектору нашої громади", - сказано в повідомленні міської ради.

"Як повідомив міський голова Микола Боровець, за попередньою інформацією шість будинків зруйновано, десятки пошкоджено. На жаль, одна людина загинула, також є поранені, яким надається вся необхідна допомога. На місці працює керівництво громади, екстрені служби. Інформація уточнюватиметься", - доповнили у відомстві, посилаючись на міського голову.