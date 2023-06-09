США надасть фінансову та гуманітарну допомогу українцям, які постраждали в результаті катастрофи на Каховській ГЕС

США в рамках Програми USAID надасть фінансову допомогу в розмірі $608 тис. більш ніж 1000 домогосподарствам, а також низку гуманітарних допомог постраждалим унаслідок катастрофи на Каховській гідроелектростанції, повідомила пресслужба USAID.

"Грошова допомога: 22 500 000 гривень (приблизно 608 000 доларів США) грошової допомоги буде надано понад 1 000 домогосподарствам, які постраждали від повені. Кожне домогосподарство отримає 2 200 гривень (60 доларів США) на людину протягом трьох місяців, загалом до п'яти осіб на домогосподарство в постраждалих районах", - ідеться в повідомленні в четвер.

Крім того, шляхом прямої бюджетної підтримки уряду України в розмірі $22,9 млрд USAID сприяє своєчасній виплаті заробітної плати більш ніж 57 000 співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), зокрема рятувальникам, які працюють у Херсонській області.

Також повідомляється, що USAID надає підтримку ДСНС та іншим суб'єктам реагування на надзвичайні ситуації в придбанні та доставці обладнання для очищення води, насосів для відкачки води, рятувального обладнання на воді, а також човнів і човнових моторів.

Крім цього, Програма надає допомогу в постачанні питної води, гарячих обідів і палива.

"Вода: Забезпечили питною водою понад 14 000 осіб і продовжуватимемо надавати чисту воду. Ми також постачаємо системи фільтрації води для громад у Херсонській та Дніпропетровській областях для забезпечення їх чистою водою.

Харчування: Роздали гарячі обіди 7 000 осіб у Херсоні та Миколаєві, плануємо роздати додаткові пайки найближчими днями.

Паливо: Забезпечили понад 10 000 літрів пального для підтримки рятувальних операцій на воді та розподілу екстреної допомоги", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі заявляють, що USAID забезпечили автобуси для евакуації, а також надають човни для підтримки рятувальних робіт. Завдяки підтримці організацій партнерів надають фінансову допомогу, закуповують гігієнічні набори для евакуйованих, крім того, створено мобільні групи для підтримки евакуйованих дітей на вокзалах, під час перевезення та на станціях прийому.

Щодо відновлення, у повідомленні сказано, що "уряд США працює над планом доставки насосів для критичної інфраструктури Херсона".

"Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках масштабних заходів уряду США з підтримки України продовжуватиме оперативно надавати допомогу людям, які постраждали від руйнування дамби Каховської ГЕC та інших гуманітарних криз, спричинених війною Росії проти України", - підсумували у пресслужбі.

Зазначається, що USAID долучилося до ліквідації наслідків руйнування Каховської дамби з 6 червня, і наразі працює в координації з Херсонською обласною та міською адміністраціями, ДСНС, Міністерством з відновлення України та іншими державними органами для надання критично важливої допомоги через партнерів в ООН, міжнародні неурядові організації та українське громадянське суспільство.