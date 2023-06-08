В Україні буде створено експертну групу щодо притягнення Росії до відповідальності за екоцид

В Україні буде створено спеціальну експертну групу, яка займеться питаннями притягнення Росії до відповідальності за злочини екоциду на українській території, заявив президент Володимир Зеленський.

"Так само, як ми створили спеціальні експертні групи, що займаються просуванням санкцій і гарантій безпеки для України, ми створюємо й експертну групу, яка буде займатися передусім консолідацією світу, щоб за екоцид була повна відповідальність Росії і щоб наша країна не залишилася наодинці із цією трагедією – з екоцидом", - заявив Зеленський під час відеозвернення до світових екоактивістів та експертів щодо наслідків підриву окупантами дамби Каховської ГЕС.

При цьому, він висловив упевненість у тому, що за достатнього рівня лідерства у світі відповідні інструменти є втілюваними в реальність

За словами президента, "у понад 30 населених пунктах життя зламане. Для сотень, тисяч людей у багатьох містах і селах значно ускладнено підхід, доступ до питної води через знищення дамби, затоплено сховища палива, склади з хімікатами, склади з добривами, могильники тварин".

"Там, де не було централізованої каналізації, каналізаційні стоки вже у воді, якою вкрито все…Кількість екосистем, які знищені або поставлені на межу вимирання цим російським терактом, уже обчислюється тисячами. Понад 50 тисяч гектарів лісів затоплено, і щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів і щонайменше двадцять тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Очевидно, що Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот", - сказав він.

"Забруднення й отрута із зони затоплення швидко потрапляє в підземні води, отруює річки, а звідти потрапляє в басейн Чорного моря. Все у світі дуже взаємопов’язане", - наголосив президент.

"Жоден народ не має залишатися наодинці з такими викликами! Але поки немає відповіді на те, як можемо спільно все це подолати", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що "на контрольованій нами території міжнародні організації почали допомагати. На окупованій же території - нуль підтримки".