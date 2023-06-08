Google посилює вимоги до перебування співробітників в офісі

Американська Google, що входить в Alphabet Inc., посилює вимоги до перебування співробітників в офісі, пише The Wall Street Journal.

Компанія враховуватиме відвідуваність офісу під час оцінювання продуктивності й надсилатиме нагадування співробітникам, які часто відсутні. Нові запити на віддалену роботу на повний робочий день прийматимуть лише як виняток, повідомила директор з персоналу Фіона Чікконі в листі співробітникам, оголошуючи про зміни. Більшість працівників компанії вже дотримується політики гібридної роботи, яка передбачає три дні роботи в офісі на тиждень.

"Ми чули від співробітників Google, що ті, хто проводить в офісі принаймні три дні на тиждень, почуваються більш пов'язаними з колегами, і цей ефект посилюється, коли товариші по команді працюють в одному місці. Звісно, не всі вірять у "чарівні розмови в коридорі", але немає жодних сумнівів у тому, що спільна робота в одній кімнаті має позитивне значення", - написала Чікконі.

За її словами, багато з нових продуктів, які Google представила на щорічній конференції I/O минулого місяця, з'явилися в результаті роботи у форматі особистої присутності.

Кількість співробітників Alphabet на кінець першого кварталу становила близько 190,7 тис. осіб.